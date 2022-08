Flamengo divulga lista de relacionados para jogo contra o São Paulo; confira 

Mesmo apresentando o volante chileno Erick Pulgar e inscrevendo o lateral-direito uruguaio Guillermo Varela, o Rubro-Negro ainda não contará com os reforços diante do Tricolor

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Flamengo comemoram gol marcado diante do Juventude



O Flamengo divulgou na manhã desta sexta-feira, 5, a lista de relacionados para o confronto diante do São Paulo, marcado para este sábado, 6, pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro, no Morumbi – a bola rola a partir das 20h30 (de Brasília). Mesmo apresentando o volante chileno Erick Pulgar e inscrevendo o lateral-direito uruguaio Guillermo Varela, o Rubro-Negro ainda não contará com os reforços diante do Tricolor. Já pensando no duelo de volta diante do Corinthians, pela Libertadores, o técnico Dorival Júnior deve colocar uma equipe reserva contra os são-paulinos, com Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal, Diego e Victor Hugo; Cebolinha, Marinho e Lázaro. Apesar disso, treinador convocou nomes importantes do elenco, como Giorgian De Arrascaeta, Gabigol e Pedro, por exemplo. Quinto colocado na tabela, o Fla soma 33 pontos, sete a mais que o São Paulo, que ocupa a décima colocação na classificação.

Veja os relacionados abaixo: