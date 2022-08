À JP, Petkovic fala de comparação com Arrascaeta e escolhe melhores brasileiros da história; assista

O ídolo da torcida do Flamengo participou do programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, 3

Reprodução/Jovem Pan Petkovic participou do programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, 3



O sérvio Dejan Petkovic participou do programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, 3. Questionado se já havia sido ultrapassado pelo uruguaio Giorgian De Arrascaeta como melhor estrangeiro da história do Flamengo, o ex-jogador rechaçou qualquer tipo de comparação. “Você está perguntando para mim? Não vou responder sobre mim”, introduzir Pet. “Essa pergunta é para dar Ibope, discussão, click, mídia. Na minha opinião, não é possível comparar ex-jogadores com os da atualidade. Nunca! Porque a memória fresca é sempre mais forte. Sempre, seja do lado positivo ou negativo. Amanhã, o atleta dá uma ‘pisada na bola’ e passa a ser odiado, o que não é justo. Tem que escrever a história. Depois, para responder isso, temos que estabelecer os critérios. O Arrascaeta ganhou um Brasil e duas Libertadores. Fazer essa comparação comigo não é justa. Esse critério pode não ser visto com bons olhos. Por isso, quando o De Arrascaeta terminar a passagem pelo Flamengo, podemos fazer esse tipo de debate. Ele é fantástico. Agora, as épocas, times, estruturas, visão, orçamento… Tudo é diferente”, completou.

Petkovic foi abordado sobre o tema logo após De Arrascaeta marcar um golaço na vitória rubro-negra sobre o Corinthians, em plena Neo Química Arena, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. “A comparação não me irrita. É uma alegria! Vocês estão me comparando ao melhor jogador da atualidade no futebol brasileiro. Ele é jogador da seleção uruguaia! Para mim, isso é positiva. Vocês estão dando ibope pra mim!”, declarou o ex-jogador. Durante o programa da JP, ele também foi perguntado sobre os cinco melhores jogadores nascidos do Brasil na história. O ídolo flamenguista citou Pelé, Zico, Ronaldo Fenômeno e Romário, mas ficou na dúvida de quem seria o quinto. Questionado sobre Neymar, ele manteve sua linha de raciocínio e avaliou que o craque do Paris Saint-Germain só poderá ser avaliado de tal forma quando aposentar.