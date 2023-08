Bárbara Domingos fica em 11º e conquista resultado histórico para o Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica

Melhor resultado brasileiro até então tinha sido da própria atleta; ela somou 126,100 pontos e entrou para a lista de 12 melhores

Foto: Ricardo Bufolin/Divulgação CBGin Bárbara Domingos conquistou 11º lugar na final do individual geral de ginástica rítmica



Depois de conquistar a classificação para as Olimpíadas de Paris-2024 e uma inédita final por aparelho, a ginástica rítmica brasileira conseguiu, com Bárbara Domingos, de 23 anos, um resultado histórico. A ginasta, que já tinha se tornado a primeira atleta do Brasil a se classificar à Olimpíada pelos critérios universais, conquistou, neste sábado, 26, em Valência, na Espanha, o 11º lugar na final do individual geral após somar 126,100 pontos e entrou para a lista de 12 melhores do Campeonato Mundial. O melhor resultado do Brasil até então tinha sido da própria Bárbara, quando chegou a 17ª colocação no Mundial de 2021. O ouro ficou com a alemã Darja Varfolomeev, com 137.450. A italiana Sofia Rafaelli, com 135.700, e a israelense Daria Atamanov, com 131.400, completaram o pódio. O Brasil volta à quadra de Valência neste domingo para a final da prova de cinco arcos do conjunto a partir de 11h30. Bárbara vai disputar ainda a final das maças.