Flamengo empata com Millonarios em Bogotá em sua estreia no Grupo E da Libertadores

Resultado acabou com o recorde que vinha sendo construído pelo goleiro flamenguista Agustín Rossi; foram 1.084 minutos sem sofrer gol

RAUL ARBOLEDA / AFP Meio-campista uruguaio do Flamengo Giorgian de Arrascaeta e o zagueiro costarriquenho do Millonarios Juan Pablo Vargas lutam pela bola durante a partida de ida da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Millonarios da Colômbia e o Flamengo do Brasil no estádio Nemesio Camacho "El Campin" em Bogotá em abril



Flamengo e Millonarios empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (2), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo E da Copa Libertadores. A equipe carioca viajou até o Equador e enfrentou a altitude de Bogotá em sua estreia. Pedro foi o autor do gol flamenguista. O atacante abriu o placar no segundo tempo de pênalti, após uma falta clara de Larry Vázquez sobre o uruguaio Giorgian de Arrascaeta. O Millonarios superou a expulsão de Vázquez e empatou com um gol de Daniel Ruiz que levou ao delírio a torcida no Estádio El Campín na reta final da partida. O resultado acaba com o recorde que vinha sendo conquistado por Agustín Rossi. Foram 1.084 minutos sem sofrer gol. Apesar o revés em seu recorde, Rossi se tornou o goleiro do Flamengo que ficou mais tempo sem levar gols na história.

O time comandado por Tite, cotado para disputar todos os títulos que irá disputar na temporada – Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil – soma o primeiro ponto no Grupo E e fica empatado com o time colombiano. A chave ainda conta com Palestino, do Chile, e Bolívar, da Bolívia. Os adversários se enfrentam na quinta-feira, às 21h, no Chile. Neste ano, o Flamengo busca o tetra da Libertadores – já tem os títulos de 1981, 2019 e 2022. No ano passado, caiu para o Olimpia, do Paraguai, ainda nas oitavas de final. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, perdeu por 3 a 1 em Assunção.