Clubes do Brasil buscam sexto título consecutivo da Libertadores e prêmio maior que o da Champions League

A Copa Libertadores deste ano terá início nesta terça-feira (2), com Flamengo e Grêmio em campo. Nos dias seguintes, Palmeiras, Fluminense, Atlético-MG e São Paulo também farão suas estreias no torneio, além do Botafogo, que participou da fase preliminar da competição. Cada equipe almeja o título e a premiação de US$ 23 milhões (cerca de R$ 116,11 milhões, na correção atual) para o campeão, um feito que pode ser conquistado por um time brasileiro pelo sexto ano consecutivo. A premiação oferecida pela Conmebol ao vencedor da final da Libertadores é a maior do mundo, superando até mesmo a Liga dos Campeões da Europa. O campeão europeu recebe 20 milhões de euros (R$ 108,74 milhões).

Verdão e Fla despontam como os favoritos para chegar à grande final, que acontecerá em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. O time paulista conquistou dois títulos nos últimos cinco anos, tornando-se tricampeão, enquanto o rubro-negro carioca também chegou aos três títulos da Libertadores após suas vitórias em 2019 e 2022. Ainda invicto em 2024, o time carioca enfrentará o Millonarios, na Colômbia, em busca de manter a sequência de 12 partidas sem levar gol. O rubro-negro chega para sua estreia na competição após vitória por 3 a 0 contra o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. A equipe encontrará em Bogotá uma altitude de 2.640 m acima do nível do mar, condição que já causou problemas ao time carioca em partidas anteriores. Além do Millonarios, o Flamengo também caiu no grupo com o boliviano Bolívar, que joga em altitude de 3.640m em sua capital La Paz. O Palmeiras estreia na Libertadores contra o San Lorenzo, da Argentina, em Buenos Aires, na quarta-feira. O time está no Grupo F da competição, que também conta com Del Valle, do Equador, e Liverpool, do Uruguai.

