Flamengo empata com o Ceará, mantém liderança do Brasileirão, mas vê Cruzeiro encostar

O Flamengo encerrou a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro na liderança, mas deixou escapar uma vitória importante neste domingo (3), ao empatar por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão. Arrascaeta abriu o placar no primeiro tempo, aproveitando a superioridade da equipe comandada por Filipe Luís. Na etapa final, no entanto, o time da casa cresceu e chegou à igualdade com gol de cabeça de Pedro Raul, após escanteio. No lance, o goleiro Rossi falhou na saída.

Com o empate, o Flamengo chegou a 37 pontos e segue na primeira colocação, mas agora com a mesma pontuação do Cruzeiro, que venceu o Botafogo por 2 a 0. A equipe rubro-negra leva vantagem no saldo de gols (24 contra 19) e ainda tem um jogo a menos.

O time carioca volta a campo na quarta-feira (7), às 19h, contra o Atlético-MG, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo precisa vencer fora de casa para seguir na competição. No sábado (10), às 18h30, recebe o Mirassol no encerramento do primeiro turno do Brasileirão.