Corinthians se salva da derrota para o Fortaleza com gol nos acréscimos

Timão iniciou a partida com uma equipe quase inteira reserva, mas levou gol no primeiro tempo, colocou principais jogadores após o intervalo e buscou o empate com Carrillo

Rodilei Morais/Fotoarena/Estadão Conteúdo Rodrigo Garro durante a partida entre Corinthians e Fortaleza, em Itaquera



O Corinthians chegou ao quarto jogo seguido sem vencer no Campeonato Brasileiro acendeu o sinal de alerta — tem apenas uma vitória nas últimas nove rodadas —, mas ao menos evitou uma trágica derrota em casa para o Fortaleza. O gol chorado de Carrillo nos acréscimos do segundo tempo decretou o empate por 1 a 1 em Itaquera e manteve o Timão com distância razoável da zona de rebaixamento, apesar de os jogos a mais que a concorrência preocupar. Repleto de reservas, o time de Dorival Júnior criou chances no primeiro tempo — a melhor delas com Romero, que mais uma vez frustrou a Fiel perdendo gol fácil de fazer —, mas foi para o intervalo perdendo. Após bobeada da zaga, Bruno Lopes marcou.

O Alvinegro voltou do intervalo com Matheuzinho, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto nos lugares de Felix Torres, Ryan, Talles Magno e Romero. Mesmo assim, teve dificuldades para pressionar e só conseguiu sufocar o Fortaleza quando o técnico Renato Paiva tirou todas as suas opções de velocidade. Foram diversos cruzamentos. E em um deles, a bola sobrou para Carillo, o outro a entrar no time, empurrar para o gol após rebote do goleiro Vinicius Silvestre. Explosão na torcida, que, no entanto, não se mostrou satisfeita, como evidenciaram os gritos de “é quarta-feira”. Daqui a três dias, o Corinthians decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil com o rival Palmeiras, na casa alviverde. O conjunto alvinegro tem a vantagem do empate.