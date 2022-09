Flamengo empata com o Goiás e perde chance de se aproximar da liderança

Rubro-negro caiu para 3º na tabela depois da vitória do Internacional; Goiás é o nono

ISABELA AZINE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Goiás se enfrentaram no estádio da Serrinha e ficaram no empate em 1 a 1



O Flamengo foi a campo neste domingo, 11, contra o Goiás com um time misto e empatou no estádio da Serrinha pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Dorival saiu atrás do placar, quando aos 35 minutos do segundo tempo Jackson abriu o placar para os donos da casa. O meio-campista bateu da entrada da área meio desequilibrado e acertou o ângulo. No entanto, a vantagem durou pouco e aos 39, Matheus França empatou para o rubro-negro. O resultado deixa o Flamengo em 3º na tabela, um ponto atrás do Internacional, que venceu seu jogo. Agora a diferença para o líder Palmeiras é de nove pontos. Já o Goiás é o nono na tabela. No meio de semana, os cariocas disputarão a semifinal da Copa do Brasil. Na próxima rodada de Brasileirão, eles fazem o clássico contra o Fluminense no domingo, 18, às 16h (horário de Brasília). O Goiás enfrenta o RB Bragantino no mesmo dia, às 11h.