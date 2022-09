Corinthians e São Paulo ficam no empate em 1 a 1 em tarde fria no Morumbi

Timão saiu na frente com Yuri Alberto, mas viu Éder empatar ainda no primeiro tempo

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto abriu o placar no Morumbi com golaço de fora da área



O clássico Majestoso entre São Paulo e Corinthians terminou empatado em 1 a 1, no Morumbi, na tarde deste domingo, 11, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu com mais de 40 mil torcedores nas arquibancadas em uma tarde fria na capital. Dentro de campo a disputa foi quente. Aos 13 minutos, Yuri Alberto abriu o placar para os visitantes com um chutaço de fora da área. O São Paulo empatou aos 33 depois que Gil derrubou Éder na grande área. O mesmo foi para a cobrança e converteu. No segundo tempo, o duelo ficou mais travado e, somente do meio para o fim, o Corinthians teve mais chances de ampliar o placar, mas não foi eficiente. O resultado deixa o Corinthians em 5º e o São Paulo em 13º. No meio de semana os dois têm decisão na Copa do Brasil na semifinal. Pelo Brasileiro, na próxima rodada o Tricolor viaja e enfrenta o Ceará no domingo, às 16h (horário de Brasília) e o Timão joga contra o América-MG no mesmo dia, às 18h.