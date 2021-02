Flamengo enfrenta o Sport para acirrar briga pelo título; veja escalação

Time treinado por Rogério Ceni tenta recuperar a vice-liderança e ficar a quatro pontos do Internacional

ANDRé BORGES /AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol comemora gol do Flamengo diante do Palmeiras



O Flamengo encara o Sport a partir das 20h (de Brasília) desta segunda-feira, 1º, na Ilha do Retiro, no Recife, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na terceira posição, o time treinador por Rogério Ceni tenta vencer para recuperar a segunda colocação e ficar a quatro pontos do líder Internacional. O Leão, por sua, vez busca se afastar da zona de rebaixamento – a equipe nordestina soma 35 pontos e é a primeira fora do grupo que será rebaixado para a Série B.

A vitória do Flamengo diante do Grêmio, em Porto Alegre, na semana passada, elevou o moral flamenguista, principalmente pela boa atuação de Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa. O primeiro chegou a ter anunciada a sua transferência para o futebol árabe, enquanto o segundo passou vários jogos no banco de reservas. Entre os destaques para a partida está o provável retorno do goleiro Diego Alves, peça chave para Rogério Ceni. Afastado devido a uma lesão na coxa, desde dezembro do ano passado, o atleta deve pelo menos retornar pelo menos ao banco de reservas e garantir experiência ao grupo rubro-negro.

Diego vai passar por exames e, se tiver condições físicas, vai reassumir a titularidade. Seu último jogo foi em 20 de dezembro, no Maracanã, na vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, em 20 de dezembro. A escalação prevista, levando em consideração a lista de relacionados divulgada pelo Flamengo é: Hugo (Diego Alves); Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni.