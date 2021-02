Incrível: Nenê quase faz gol histórico em vitória do Fluminense; assista

Confira a jogada inacreditável da partida contra o Goiás, realizada no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Nenê durante vitória do Fluminense sobre o Goiás



O meio-campista Nenê, do Fluminense, quase anotou um gol de placa na vitória do seu time por 3 a 0 sobre o Goiás, neste domingo, 31, no estádio do Engenhão, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro, o goleiro Tadeu foi ao ataque para cobrar uma falta, acabou acertando a barreira e viu o Tricolor das Laranjeiras armar um contra-ataque. Nenê ficou com a bola e experimentou de trás da linha que divide o campo, mas ela quicou e passou caprichosamente por cima do travessão. Assista ao lance no final do texto.

O Fluminense, no entanto, não sentiu falta do gol, já que garantiu o triunfo com o zagueiro Nino e com Martinelli, que balançou as redes duas vezes contra os goianos. Com o resultado, o Tricolor carioca foi aos 53 pontos na tabela de classificação e pulou para a quinta colocação, ultrapassando Palmeiras e Grêmio e se consolidando no grupo que participará da Copa Libertadores da América 2021.