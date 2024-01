Flamengo inicia temporada com sequência de jogos fora do Rio de Janeiro

Quatro primeiras partidas do time pelo Campeonato Carioca serão em Manaus, João Pessoa, Natal e Belém, respectivamente

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Giorgian De Arrascaeta marcou na vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino



O Flamengo terá um início de temporada diferente em 2024. Os quatro primeiros jogos do time pelo Campeonato Carioca serão realizados fora do Rio de Janeiro. A estreia será na Arena da Amazônia, em Manaus, contra o Audax. Em seguida, a equipe enfrentará o Nova Iguaçu no Almeidão, em João Pessoa; a Portuguesa na Arena das Dunas, em Natal; e o Sampaio Correa no Mangueirão, em Belém. Além disso, está marcado um amistoso com o Orlando City no mesmo dia do confronto com a Portuguesa. A sequência de jogos fora de casa se deve à impossibilidade do Flamengo atuar no Maracanã. Após o Jogo das Estrelas, realizado no dia 27 de dezembro, o estádio passou por um processo de tratamento no gramado e ficará fechado durante todo o mês de janeiro.

No entanto, essas viagens também têm outros objetivos para a diretoria do clube. Além de aproveitar a menor exigência técnica do Campeonato Carioca, o clube vê uma oportunidade de fazer dinheiro e estreitar laços com torcedores de outros Estados. Os adversários também têm seus interesses atendidos nessa situação. De acordo com as regras do Campeonato Carioca, os clubes menores têm direito a receber pelo menos 20% da renda dos jogos.