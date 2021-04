Flamengo lidera lista dos elencos mais caros da Libertadores; veja top 10

Palmeiras, Atlético-MG, Internacional, São Paulo, Santos e Fluminense são os outros brasileiros que aparecem na lista dos dez mais bem ranqueados

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Flamengo tem o elenco mais caro da Copa Libertadores da América 2021



A fase de grupos da Copa Libertadores da América 2021 começa nesta terça-feira, 20, com os confrontos válidos pela primeira rodada. Mas, afinal, quem inicia o torneio no grupo de favoritos? Se depender do dinheiro investido e do valor atual dos elencos, o Flamengo é quem larga na frente. De acordo com o site “Transfermakt”, especializado no mercado de transferências, o Rubro-Negro carioca, pelo segundo ano consecutivo, é quem tem o plantel mais caro da competição, avaliado em 128,8 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 861,9 milhões).

O Palmeiras, atual vencedor da Libertadores, é quem aparece na segunda posição, com um elenco estimado em 119,2 milhões de euros (R$ 767,5 milhões). Fechando o pódio, aparece o River Plate, que mesmo com a saída de Nacho Fernández, tem um plantel com o valor de 114,5 milhões de euros. Atlético-MG, Internacional, São Paulo, Santos e Fluminense são os outros brasileiros que aparecem na lista entre os dez mais bem ranqueados. Já os argentinos Boca Juniors e Vélez Sarsfield são os “intrusos” do top 10.

Confira o top 10 dos elencos mais caros da Libertadores 2021

1 – Flamengo (BRA) – 128,8 milhões de euros

2 – Palmeiras (BRA) – 119,2 milhões de euros

3 – River Plate (ARG) – 114,5 milhões de euros

4 – Boca Juniors (ARG) – 94,8 milhões de euros

5 – Atlético-MG (BRA) – 81,2 milhões de euros

6 – Internacional (BRA) – 71,3 milhões de euros

7 – Vélez Sarsfield (ARG) – 66,5 milhões de euros

8 – São Paulo (BRA) – 61,8 milhões de euros

9 – Santos (BRA) – 55,2 milhões de euros

10 – Fluminense (BRA) – 48,7 milhões de euros