Paulistão: São Paulo mantém boa fase e vence clássico contra o Palmeiras

Pablo marcou o único gol da partida no Allianz Parque

Reprodução/ Twitter Pablo foi autor do gol que deu a vitória do São Paulo



No clássico Choque Rei, o Palmeiras recebeu o São Paulo na noite desta sexta-feira, 16, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista e ficou no empate em 0 a 0. O resultado mantém o São Paulo como líder do Grupo B com 17 pontos, sete a mais que a Ferroviária que tem três jogos a menos. Já o alviverde está em segundo no Grupo C com nove pontos, cinco a menos que o líder RB Bragantino, mas com dois jogos a menos. O volume de jogo na Allianz Arena foi definido mais pelo São Paulo, que arriscou mais no primeiro tempo (10 finalizações contra 3) e teve mais posse de bola. Apesar do domínio, não conseguiu reverter em gols.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor e aos 10 minutos teve grande chance com Gustavo Scarpa chutando forte de fora da área, forçando Volpi a fazer uma boa defesa. Mas quem abriu o placar foi o São Paulo. Aos 16 minutos, em saída de bola errada da defesa alviverde, Daniel Alves aproveita e cruza para Pablo que coloca para o fundo das redes. O jogo ficou mais movimentado depois do gol, com o alviverde fazendo as cinco substituições para movimentar mais a equipe. As mudanças, no entanto, não tiveram efeito e o jogo terminou 1 a 0 para os visitantes.

Depois de quatro jogos em seis dias, o São Paulo ganha uma folga do Campeonato Paulista no final de semana e só volta a entrar em campo na terça-feira, 20, quando estreia na fase de grupos da Copa Libertadores contra o Sporting Cristal, fora de casa. Pelo torneio só retorna no dia 23 contra o Santo André. Já o Palmeiras volta a disputar o Paulistão no domingo, 18, contra o Botafogo-SP.