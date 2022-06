Flamengo oficializa Dorival Júnior como substituto de Paulo Sousa

Em sua terceira passagem pela Gávea, o técnico tentará colocar o Rubro-Negro nas primeiras posições do Nacional, além de buscar os títulos da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil

Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação Dorival Júnior comandará o Flamengo pela terceira vez



O Flamengo oficializou na tarde desta sexta-feira, 10, Dorival Júnior como novo técnico do time principal – o acordo é válido até o final desta temporada. O técnico, que rescindiu contrato com o Ceará, chega para substituir o português Paulo Sousa, demitido na última quinta-feira após uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro – a equipe está na 14ª colocação. Em sua terceira passagem pela Gávea, o técnico tentará colocar o Rubro-Negro nas primeiras posições do Nacional, além de buscar os títulos da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil – o conjunto carioca está nas oitavas de final das duas competições.

Dorival Júnior assumiu o Flamengo pela primeira vez em 2012, ficando no clube do Rio de Janeiro até o ano seguinte, quando foi desligado por falta de um acordo financeiro. Em 2018, o treinador voltou para o Rubro-Negro para comandar o time nas últimas doze rodadas do Brasileirão. Apesar de melhorar o rendimento da equipe e brigar pela taça até o final, o comandante não teve o seu contrato prorrogado. Técnico desde 2003, Dorival tem como principal conquista a Copa do Brasil de 2010, quando trabalhava no Santos. Além disso, ele ganhou a Série B do Brasileirão com o Vasco (2009), além de campeonatos estaduais com Athletico Paranaense, Coritiba, Sport, Figueirense, Sport e o próprio Santos.