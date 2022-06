Flamengo anuncia saída do técnico Paulo Sousa após cinco meses

Treinador de 51 anos deixou o comando da seleção polonesa para assumir o Fla em janeiro

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Sousa, de 51 anos, ficou cinco meses à frente do Flamengo



Chegou ao fim a passagem de Paulo Sousa pelo Flamengo. Na noite desta quinta-feira, 9, a diretoria rubro-negra anunciou a saída do treinador português e sua comissão técnica. Paulo chegou ao Rio em janeiro depois de rescindir o contrato com a seleção da Polônia. O clube informou que a atividade da sexta-feira será dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20. Boatos são de que Dorival Júnior irá assumir o Flamengo para o restante da temporada. Durante seu período no comando da equipe carioca, Paulo fez 32 jogos com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. O Flamengo está nas oitavas de final da Copa Libertadores e Copa do Brasil. No Brasileirão o rubro-negro é o 13º. Desde que chegou Paulo era contestado e comparado com Jorge Jesus. Depois de algumas polêmicas e baixo rendimento do time, o contrato foi rescindido.