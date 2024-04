Flamengo perde para Bolívar de 2 a 1 e dá tchau para sua invencibilidade em 2024

Com o resultado, a equipe boliviana chegou aos nove pontos, contra quatro da equipe brasileira, que ficou 20 jogos sem perder

EFE/ Luis Gandarillas Francisco da Costa Aragão (c) de Bolívar comemora um gol estes miércoles, em um partido da fase de grupos da Copa Libertadores entre Bolívar e Flamengo no estádio Hernando Siles en La Paz



Fim da invencibilidade. Eram 20 jogos sem perder, mas o Flamengo que ainda sofreu sua primeira derrota em 2024, nesta quarta-feira (24), ao ser derrotado pelo Bolívar por 2 a 1, em jogo válido pela terceira rodada da Libertadores. Com o resultado, a equipe boliviana chegou aos nove pontos, contra quatro da equipe brasileira. Millonarios-COL (um ponto) e Palestino-CHI (zero) se enfrentam besta quinta-feira. O time da Bolívia abriu o placar aos 2 minutos. Bruno Sávio cruzou e o brasileiro Francisco da Costa retificou sua fama de artilheiro para abrir o lacar para o time boliviano. O rubro-negro foi buscar o resultado. Empatou a partida três minutos depois com Matías Viña.

A partir daí, o domínio territorial foi do Bolívar, enquanto o Flamengo buscava guardar forças, receoso com os efeitos da altitude de 3.600 metros de La Paz, mas o Flamengo também aproveitava as oportunidades que tinham e os times buscaram o segundo gol até o final do primeiro tempo. O Bolívar voltou para o segundo tempo com intensidade maior nas bolas aéreas. Aos quatro minutos, Bruno Sávio chegou a marcar o segundo gol, mas o árbitro marcou falta do atacante. Aos seis, mais uma vez Bruno Sávio, mas desta vez a cabeçada foi para fora. O segundo gol do Bolívar saiu em um contra-ataque Bruno Sávio recebeu na meia direita e acertou belo chute para fazer 2 a 1, aos 16 minutos.

*Com informações do Estadão Conteúdo