Flamengo perde para Lanús por 1 a 0 em jogo de ida da Recopa

O Rubro-Negro agora precisa vencer a equipe argentina com pelo menos dois gols de diferença no Maracanã

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar de promover mudanças em seu plantel, Filipe Luis viu o Flamengo ser dominado pelo Lanús



O Flamengo perdeu para o Lanús por 1 a 0 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (19), em La Fortaleza, na Argentina. Castillo fez o gol da vitória argentina, após ter ido às redes duas vezes, mas ter os lances anulados por impedimento.

A partida teve o Lanús superior em quase todo o tempo. No primeiro tempo, a equipe anulou o Flamengo, que teve apenas uma chance com Everton Cebolinha. Filipe Luis ainda tentou reverter o cenário na segunda etapa, mas viu o time ser dominado pelos mandantes, que selaram a vitória.

O jogo decisivo ocorre no dia 26, no Maracanã, no Rio. Antes, o Flamengo tem pela frente o Madureira, no domingo (22), pela semifinal do Campeonato Carioca. No mesmo dia, o Lanús visita o Argentinos Juniors pelo Campeonato Argentino.

O jogo iniciou com cara de futebol sul-americano, marcado por disputas na intermediária. O que destoou foi o gol marcado por Castillo, aos 10 minutos, após cobrança e. O lance foi anulado por impedimento, mas mostrou como o Lanús poderia ser perigoso na bola parada.

No decorrer da primeira etapa, o Flamengo passou a ter mais a posse de bola, sem cedê-la. Éverton Cebolinha desperdiçou a melhor chance, após passe de Arrascaeta que o deixou em condição de finalizar dentro da área. O goleiro Losada salvou.

O Lanús, contudo, mantinha a marcação sólida e evitava subidas rubro-negras. O técnico Mauricio Pellegrino armou a equipe para neutralizar o meio de campo flamenguista e conseguiu.

Melhor no primeiro tempo, o Lanús passou a atacar mais na segunda etapa. Com menos de 15 minutos, Filipe Luís recorreu a Pedro e Samuel Lino para tentar mudar o panorama.

O que se viu, porém, foi mais pressão do Lanús. O Flamengo estava sem recursos para sair da marcação argentina, enquanto os donos da casa conseguiam se impor e permanecer no ataque.

Castillo fez o segundo dele na noite, após escanteio. O árbitro Alexis Herrera voltou a anular o lance por posição irregular do atacante.

O Flamengo chegou a ensaiar subidas, mas parou na defesa argentina. O Lanús manteve pressão alta e recuperou a bola no campo de ataque aos 30 minutos. Marsich fez cruzamento perfeito para Castillo aparecer entre Leo Ortiz e Léo Pereira e fazer o seu terceiro gol no jogo, o primeiro válido.

Não houve reação do Flamengo, que continuou a ser anulado pelo Lanús. Pellegrino manteve o time com marcação alta. Os cariocas conseguiram voltar a finalizar no acréscimo, em cruzamento, mas Pedro apenas cabeceou para fora.

FICHA TÉCNICA

LANÚS 1 X 0 FLAMENGO

LANÚS – Losada; Guidara, Izquierdoz, Jose Canale e Marcich; Medina (Peña Biafore) e Agustin Cardozo; Salvio (Aquino), Marcelino Moreno (Watson) e Ramiro Carrera (Sepúlveda); Castillo (Bou). Técnico: Mauricio Pellegrino.

FLAMENGO – Rossi; Varela, Leo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta (Pedro); Luiz Araújo (De La Cruz), Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Carrascal. Técnico: Filipe Luis.

GOL – Castillo, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN).

CARTÕES AMARELOS – Marcich (Lanús) e Carrascal (Flamengo).

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – La Fortaleza, em Lanús, na Argentina.

*Com informações de Estadão Conteúdo