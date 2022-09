Flamengo perde para o Fortaleza e chega ao quarto jogo seguido sem vitória no Brasileirão

Rubro-negro chegou a virar no primeiro tempo, mas viu Caio Alexandre marcar nos acréscimos

LUCAS EMANUEL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro Rocha marcou duas vezes no jogo no Castelão



Tentando se recuperar no Brasileirão, o Flamengo viajou até o Ceará para enfrentar o Fortaleza perdeu por 3 a 2, com gol nos acréscimos. A partida começou bem para os visitantes, com um belo gol de Pedro Rocha aos 17 minutos. No entanto, o Leão do Pici não conseguiu abrir uma vantagem e aos 32 minutos, Gabriel Barbosa empatou. Nos acréscimos, Mateusão foi derrubado na grande área por Benevenuto e o árbitro marcou pênalti. Gabriel foi para a cobrança e converteu, virando o marcador. No segundo tempo, Pedro Rocha voltou a marcar aos seis minutos, e igualou o marcador. Nos acréscimos, Caio Alexandre fez o gol da vitória do Leão. Nas finais da Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo chega ao quarto jogo seguido sem vitória no torneio, saindo do G4. Enquanto o Fortaleza segue tentando se afastar da zona do rebaixamento chegando aos 35 pontos em 12º lugar, seis pontos a frente do Avaí, primeiro do Z4. Na próxima rodada, o rubro-negro enfrenta o Bragantino e o Fortaleza joga contra o Goiás.