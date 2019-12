Flamengo quebra escrita de sul-americanos no Mundial de Clubes e aguarda adversário na final

EFE/EPA/ALI HAIDER Flamengo está na final do Mundial de Clubes



A virada do Flamengo no segundo tempo da semifinal do Mundial de Clubes, contra o Al-Hilal, nesta terça-feira (17), foi a primeira de um clube sul-americano nessa fase do torneio. O Rubro-Negro bateu o time asiático por 3 a 1 e se classificou para a final da competição.

O Flamengo levou o primeiro gol aos 17 minutos e foi para o intervalo com o 1 a 0 no placar. Nos 45 minutos finais, o Rubro-Negro marcou três gols, com Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulayhi (contra). Essa foi a primeira vez que um clube sul-americano virou uma partida na semifinal do Mundial.

Nas outras quatro oportunidades, o time sul-americano acabou sendo eliminado. Inter 0 x 2 Mazembe (2010); Atlético-MG 1 x 3 Raja Casablanca (2013); Atlético Nacional 0 x 3 Kashima Antlers (2016); e River Plate 2 x 2 Al Ain (2018).