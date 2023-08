Flamengo recebe sondagens por Pedro, mas deve dificultar saída, diz Mauro Cezar

Atacante manifestou desejo de sair do clube depois de ser agredido por preparador físico e se desentender com Sampaoli

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro manifestou vontade de sair após confusão com preparador físico



O assunto Pedro e Flamengo segue rendendo após alguns dias da confusão entre ele e o preparador físico Pablo Hernandez. Nesta quarta-feira, 3, o atacante não foi relacionado para enfrentar o Olimpia, nas oitavas de final da Copa Libertadores, como forma de punição por não ir ao treinamento na segunda-feira. De acordo com o jornalista e comentarista da Jovem Pan, Mauro Cezar Pereira, sondagens têm sido feitas por Pedro, mas é difícil o Flamengo aceitar propostas. “Agora é um festival de vazamento dizendo que está insatisfeito, quer ir pra não sei onde. Ele pode ir pra onde ele quiser, a multa é de 100 milhões de euros para o exterior, mas nem precisa tanto. Se aparecer alguém com uma proposta ele vai embora, mas não vai ser fácil. O Flamengo não precisa de dinheiro extra para pagar conta, então pode recusar, também não vão colocar uma plaquinha de promoção porque o jogador não está a venda. O que tem hoje são sondagens e intermediários que procuram o clube”, informou o comentarista durante o Bate-Pronto. Ainda de acordo com Mauro Cezar, o atacante se desculpou com a diretoria rubro-negra por ter faltado ao treino na segunda. “Ele reconheceu o erro na conversa que teve com os dirigentes, o que é o mínimo, porque se recusar a aquecer é um erro. Não aparecer e não dar satisfação também é um erro e nem dá para discutir”, afirmou.

