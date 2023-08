Falcão explica por que não vendeu Marcos Leonardo e descarta retorno de Soteldo ao Santos

Coordenador de futebol do Peixe falou com a imprensa nesta quinta-feira, 3

REINALDO CAMPOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo celebrando gol com a camisa do Santos



Em crise financeira, o Santos imaginava vender seu principal jogador, o atacante Marcos Leonardo, nesta janela de transferências. De acordo com Falcão, coordenador de futebol do Peixe, o clube chegou a receber uma proposta da Roma pelo centroavante, mas os valores ficaram distantes do que o Peixe imaginava arrecadar – os italianos sinalizaram uma oferta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões). “Com a proposta feita ao Marcos Leonardo não tem nenhuma chance dele sair, nas condições que a Roma colocou. Foi um valor muito abaixo da condição do atleta, que foi ao Mundial (sub-20), é goleador. Não tem nenhuma chance de sair nas condições que foram apresentadas, em termos de valores e de forma de pagamento”, explicou o cartola, nesta quinta-feira, 3, em conversa com a imprensa. Fora a quantia, o Alvinegro praiano não aprovou a forma de pagamento sugerida, onde a Roma só começaria a quitar as parcelas em dezembro. “Eu não me envolvi e não me envolvo. A oferta da Roma foi muito abaixo e muito aquém. Não só a oferta, mas as condições de pagamento. Não tem como fazer negócio”, acrescentou. Falcão também confirmou que Yeferson Soteldo segue fora dos planos do Santos. Sem querer explicar o motivo do afastamento do atacante, o coordenador confirmou que o venezuelano cometeu um ato grave.