Flamengo relaciona titulares para confronto contra o Santos; veja a lista

Mesmo sendo a última partida antes da decisão da Copa Libertadores da América 2022, o treinador levará De Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Pedro e companhia para o jogo

WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro estará em campo no duelo entre Flamengo e Santos



O técnico Dorival Júnior decidiu relacionar seus principais jogadores para o duelo contra o Santos, nesta terça-feira, 25, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo a última partida antes da decisão da Copa Libertadores da América 2022, o treinador levará De Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Pedro, Éverton Ribeiro, David Luiz e companhia para o confronto. A principal ausência fica por conta de Arturo Vidal, que tenta se recuperar a tempo da final do torneio continental. Sem chances de título no Brasileirão, a equipe rubro-negra tenta pegar “ritmo de jogo” para a finalíssima diante do Athletico-PR, marcado para sábado, 29, em Guayaquil, no Equador. O Peixe, por sua vez, é o 12º colocado e tenta voltar ao caminho das vitórias para se aproximar do G8.