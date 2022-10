Flamengo confirma desfalque para a final da Libertadores e atualiza situação de Vidal

O Rubro-Negro carioca decide o torneio com o Athletico-PR, no próximo sábado, 30, no Equador

WANDERSON GOMES/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Varela desfalcará o Flamengo na final da Libertadores da América



O Flamengo confirmou na manhã desta segunda-feira, 24, que não terá à disposição o lateral Guillermo Varela para a final da Copa Libertadores da América 2022, diante do Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador – a bola rola a partir das 17 horas (de Brasília) do próximo sábado, 30. Em comunicado, o Rubro-Negro avisou que o uruguaio sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e que será baixa para as próximas partidas. Além disso, o clube comunicou que o meio-campista Arturo Vidal recebeu alta hospital após uma drenagem realizada na perna direita. Fora do duelo contra o Santos, nesta terça-feira, 25, pelo Brasileirão, o chileno só deverá treinar em território equatoriano e ainda é dúvida para a decisão. Por fim, a boa notícia trata-se da evolução no quadro clínico do volante Thiago Maia. Após sair da final da Copa do Brasil se queixando de dores, o atleta treinou normalmente e não será um problema para o técnico Dorival Júnior.