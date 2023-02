Flamengo renova com Matheus França e coloca multa de R$ 1 bilhão 

Tratado como uma das principais promessas de sua geração, o meio-campista já recebeu sondagens de times da Europa

Matheus França renovou com o Flamengo até o fim de 2027



O Flamengo anunciou nesta sexta-feira, 24, que renovou o contrato de Matheus França. De acordo com o Rubro-Negro, o novo vínculo será válido até 31 de dezembro de 2027. Chamou atenção, porém, o valor da multa rescisória para clubes do exterior, estipulada em 200 milhões de euros (na cotação atual, mais de R$ 1 bilhão). Tratado como uma das principais promessas de sua geração, o meio-campista já recebeu sondagens de times da Europa. Desde que subiu ao time profissional, em 2021, o atleta de 18 anos fez 32 partidas, participando das conquistas da Libertadores da América e da Copa do Brasil do ano passado. A tendência, agora, é que ele ganhe ainda mais oportunidades sob o comando do técnico português Vítor Pereira.