Real Madrid está interessado na contratação de Matheus França, do Flamengo

Jovem de 17 anos tem contrato até 2027 e multa rescisória de R$ 659 milhões, a maior da história do clube

Marcelo Cortes/ Flamengo Matheus França é destaque da equipe sub-17 do Flamengo



Depois das contratações recentes de Rodrygo e Vinícius Junior, o Real Madrid segue de olho na garotada brasileira. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a equipe madrilena está interessada na contratação de Matheus França, meia de 17 anos do Flamengo. O garoto é considerado uma joia rubro-negra e acabou de renovar contrato com a equipe até 2027 com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 659 milhões, na cotação atual), o maior valor da história do time da Gávea. Os espanhóis definem Matheus como “um jogador de futebol com grande capacidade física apesar da pouca idade e de um grande faro de gols”. O Real não é o único interessado, outros grandes clubes europeus também estão de olho em Matheus. Destaque da equipe sub-17, Matheus participou nesta temporada de 28 jogos e marcou 19 gols, além de ter dado três assistências. Somente na Copa do Brasil, ele fez três jogos e marcou oito gol sendo o terceiro artilheiro da competição.