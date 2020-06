Flamengo revela resultados negativos em testes semanais para Covid-19

Divulgação/Flamengo Rafinha realizando teste para Covid-19



O Flamengo informou, na tarde desta terça-feira (16), que todos os testes para diagnóstico da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, tiveram resultados negativos. O clube rubro-negro está realizando o procedimento semanalmente desde que retomou as atividades no Ninho do Urubu.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta terça-feira (16.06), no CT”, comunicou.

“O clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol”, completou.

O Flamengo está esperando a definição sobre a retomada do Campeonato Carioca. Na madrugada de hoje, os clubes fizeram uma reunião por videoconferência com a Ferj e decidiram a volta do torneio na próxima quinta-feira, com o confronto entre o Fla e Bangu.

Agora, os clubes estão aguardando a aprovação do protocolo de segurança elaborado por parte das autoridades do Rio de Janeiro.

O Estado do Rio de Janeiro, até esta segunda-feira, somava mais de 7.700 mortes por conta da Covid-19, com quase 81 mil infectados e a maior taxa de letalidade do país (9,55%).