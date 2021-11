Flamengo revela resultado de exame de Bruno Henrique após atacante sentir dores

O atacante foi o grande herói na vitória diante do Corinthians, na noite da última quarta-feira, 17, no Maracanã, ao anotar o gol decisivo já nos acréscimos

Bruno Henrique foi o grande herói na vitória do Flamengo diante do Corinthians, na noite da última quarta-feira, 17, no Maracanã, ao anotar o gol decisivo já nos acréscimos. O atacante, entretanto, preocupou os torcedores flamenguistas ao reclamar de dores e deixar o campo mancando. Nesta quinta, porém, o Rubro-Negro informou que o jogador sofreu apenas uma tendinite no joelho esquerdo. Desta forma, ele deverá ser preservado nas partidas diante de Internacional e Grêmio, pelo Brasileirão, para estar 100% recuperado para final da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 27 de novembro, contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai. Além de Bruno Henrique, o técnico Renato Gaúcho também se preocupa com Diego Alves, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Pedro, todos em tratamento