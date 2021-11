Flamengo derrota o Corinthians com gol de Bruno Henrique no final do jogo

Torcida rubro-negra faz a festa no Maracanã em último jogo em casa antes da final da Libertadores

CLEVER FELIX / LDG NEWS / ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique deu susto no segundo tempo ao indicar lesão no joelho, mas fez o gol da vitória do Flamengo



Foi apenas aos 49 minutos do segundo tempo que o Flamengo conseguiu o gol da vitória contra o Corinthians no Maracanã nesta quarta, 17, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até então, a equipe rubro-negra vinha melhor na partida e controlava o jogo, mesmo tendo usado uma escalação reserva. No segundo tempo, o Flamengo já havia acertado a trave em cabeçada de João Gomes e parado em Cássio, que fez grande defesa em bomba de Bruno Henrique. Já nos acréscimos, o lateral Rodinei deu uma caneta no volante Gabriel e cruzou para Bruno Henrique cabecear no contrapé de Cássio e garantir os três pontos para o time carioca. A torcida rubro-negra fez muita festa após o apito final, no último jogo em casa do time antes da final da Copa Libertadores, que será disputada no dia 27 de novembro. O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão com 63 pontos, oito a menos que o líder Atlético-MG, enquanto o Corinthians é o quinto com 50 pontos.