Flamengo se despede de Wesley e anuncia chegada de Samuel Lino, contratação mais cara da história do clube

O Flamengo teve um começo de semana agitado no mercado da bola. O clube anunciou a contratação do polivalente Samuel Lino, de 24 anos, ex-Atlético de Madrid, e oficializou a saída do lateral-direito Wesley, 21, negociado com a Roma, da Itália. Lino desembarca nesta terça-feira (29) no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. A negociação com o Atlético de Madrid foi concluída por 22 milhões de euros fixos (cerca de R$ 130 milhões), mais 2 milhões em bônus, totalizando aproximadamente R$ 150 milhões — a maior contratação da história do clube carioca.

Para anunciar a chegada do atacante, o Flamengo utilizou as redes sociais com bom humor. Em um vídeo, o meio-campista Saúl Ñíguez, também recém-contratado, simula uma ligação internacional com o código da Espanha para conversar com Samuel Lino, exaltando a torcida rubro-negra e antecipando a recepção calorosa que o jogador deve receber no Maracanã. Os dois foram companheiros no Atlético.

A contratação atende ao desejo de Lino de retornar ao Brasil, aproximar-se da família e aumentar a visibilidade com o objetivo de ser lembrado pelo técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Ele foi revelado pelo clube rubro-negro e foi campeão da Copa São Paulo de 2018, mas saiu cedo do país. Além do ataque, o jogador pode atuar na ala esquerda e no meio de campo.

Por outro lado, Wesley, também formado nas categorias de base do Flamengo, foi homenageado pelo clube após a confirmação da transferência para a Roma. Em nota, o clube destacou a trajetória do jovem lateral, que vestiu a camisa 43 com “personalidade e humildade”, e lembrou a admiração de Leandro, ídolo da posição.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O sacrifício de quem trabalhou e se dedicou diariamente pelo seu sonho foi recompensado. Ganha o mundo, moleque. Carregue sempre os ensinamentos da sua família no coração. A Nação segue torcendo por você”, escreveu o clube. Além de Samuel Lino e Saúl Ñíguez, o Flamengo também contratou Jorginho e Emerson Royal. O meia colombiano Jorge Carrascal deve ser o próximo reforço.

Veja a despedida de Wesley…