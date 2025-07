Pesquisa de torcida: Flamengo amplia vantagem sobre o Corinthians, e Palmeiras ultrapassa São Paulo

Segundo o levantamento Ipsos-Ipec, um dado interessante que emergiu foi o aumento no número de brasileiros que não se identificam com nenhum time

Alexandre Vidal / Flamengo . A soma das torcidas do Corinthians e do São Paulo caiu de 23,7% para 18,3%



O Flamengo reafirmou sua posição como o clube com a maior torcida do Brasil, embora tenha registrado uma leve queda de 21,8% para 21,2%. Em contraste, o Corinthians viu sua participação despencar de 15,5% para 11,9%, enquanto o São Paulo também apresentou uma redução, passando de 8,2% para 6,4%. O Palmeiras, que caiu de 7,4% para 6,5%, agora se encontra tecnicamente empatado com o São Paulo, que perdeu o terceiro lugar. A pesquisa do O Globo/Ipsos-Ipec, realizada entre os dias 5 e 9 de junho de 2025, entrevistou 2.000 pessoas em todo o Brasil. Os participantes puderam mencionar até dois clubes de sua preferência. Um dado interessante que emergiu do estudo foi o aumento no número de brasileiros que não se identificam com nenhum time, indicando um distanciamento de torcedores que costumam acompanhar os jogos de forma esporádica.

A diferença entre as torcidas do Flamengo e do Corinthians cresceu significativamente, passando de 6,3 pontos percentuais em 2022 para 9,3 pontos em 2025. A soma das torcidas do Corinthians e do São Paulo caiu de 23,7% para 18,3%, o que é inferior à porcentagem de torcedores do Flamengo. Outro aspecto relevante da pesquisa é a tendência da nova geração em rejeitar modelos de gestão tradicionais, o que pode afetar a popularidade de clubes como São Paulo e Corinthians.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ambiente entre as torcidas se mostra competitivo, com o Vasco ocupando a quinta posição, mas em uma situação de empate técnico com outros times. Com um nível de confiança de 95%, a pesquisa apresenta uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o que confere credibilidade aos dados coletados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA