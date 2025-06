Flamengo se impõe, domina o Chelsea e conquista maior vitória brasileira no Mundial

Mengão saiu atrás após falha de Wesley, mas conseguiu a virada no segundo tempo, com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan; equipe carioca precisa de um empate na última rodada para garantir a liderança

Eduardo Carmim/Agência O Dia/Estadão Conteúdo Bruno Henrique, eleito craque do jogo, beija o filho após anotar o gol de empate do Flamengo contra o Chelsea



O Flamengo deu show nesta sexta-feira (20) na Filadélfia. Em um Mundial de Clubes em que os times brasileiros estão invictos e surpreendem o mundo, a equipe de Filipe Luís venceu o temido Chelsea por 3 a 1, de virada, colocando o time inglês na roda em alguns momentos de jogo e com direito a “olé” no final. Mesmo depois de levar um susto no primeiro tempo, quando já era melhor, o Mengão seguiu fiel ao seu estilo, trocando passes e empurrando os Blues para trás, com Gerson ditando o ritmo. Os gols rubro-negros saíram só no segundo tempo, mas foi um atrás do outro. Com gols de Bruno Henrique e Danilo, o Fla virou em três minutos, deixando o Chelsea atordoado. Nicolas Jackson foi expulso na sequência. Com um a mais, os cariocas se retraíram à espera de algum contra-ataque, que apareceu aos 38 minutos e terminou com Wallace Yan liquidando a fatura. Foi a maior vitória brasileira até agora no torneio da Fifa. O Mengão agora precisa de apenas um empate contra o LAFC, na última rodada, para terminar o Grupo D na liderança. Os ingleses precisarão vencer o Espérance, da Tunísia, para se classificar.

Por que o Flamengo venceu o Chelsea?

Jogou sem medo desde o primeiro minuto, trocando passes e acuando a temida equipe inglesa

Não sentiu o baque do gol marcado por Pedro Neto, após trapalhada entre Wesley e Pulgar

Gerson ditou o ritmo de jogo e poderia ter sido eleito o craque da partida — que ficou em boas mãos com Bruno Henrique

Voltou com a mesma intensidade para o segundo tempo, virou o jogo em três minutos e colocou o Chelsea nas cordas

A expulsão de Nicolas Jackson acabou com qualquer ânimo da equipe inglesa

Os gols

Pedro Neto, do Chelsea, aos 13′ do primeiro tempo (após falha de Wesley)

Bruno Henrique, do Flamengo, aos 17′ do segundo tempo (completando toque de cabeça)

Danilo, do Flamengo, aos 20′ do segundo tempo (após escanteio, completando toque de cabeça)

Wallace Yan, do Flamengo, aos 38′ do segundo tempo (dentro da área, com o pé direito)

Próximos jogos