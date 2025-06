Mbappé deixa hospital e retorna ao Real Madrid após gastroenterite

O atacante francês Kylian Mbappé recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (19) e voltou ao centro de treinamento do Real Madrid nos Estados Unidos, após ser diagnosticado com gastroenterite aguda. A informação foi confirmada pelo clube em comunicado oficial. Segundo o Real Madrid, o jogador de 26 anos seguirá sob tratamento médico específico e retomará as atividades com o elenco de forma gradual.

Mbappé estava com febre havia alguns dias e, por isso, não participou da vitória do Real Madrid sobre o Al-Hilal, na estreia da equipe na Copa do Mundo de Clubes, disputada nos EUA. Ele também não treinou na última terça-feira (17), véspera do jogo, embora tenha participado das sessões nos dois dias anteriores. “Ele teve um quadro viral forte. Vamos acompanhar sua evolução dia após dia”, disse o técnico Xabi Alonso após a partida.

O Real Madrid volta a campo no domingo (22), contra o Pachuca, em Charlotte, pela segunda rodada do Grupo H. Questionado sobre a presença de Mbappé, Alonso respondeu: “Ainda não sabemos. Vamos avaliar a recuperação”.

