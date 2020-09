Flamengo sofre ‘apagão’ e leva 5 a 0 do Independiente Del Vale em Quito

Na altitude de Quito, o atual campeão do torneio não jogou bem, e sofreu uma goleada do time da casa

EFE/EPA/Franklin Jacome Gabriel Torres comemora o terceiro gol do Independiente



O atual campeão Flamengo não voltou como queria para a Libertadores. Contra o Independiente Del Valle, na altitude de 2.850 metros de Quito, no Equador, o time foi irregular, e sofreu seu primeiro tropeço – uma goleada por 5 a 0, na noite desta quinta-feira. O time brasileiro vinha de duas vitórias na competição.

Cauteloso, o Flamengo oscilou como vinha fazendo no Brasileirão. Mais preocupado em se defender do que em atacar ao longo da maior parte do tempo, a equipe abusou dos erros no meio-campo, falhou na marcação e esqueceu da criatividade e da intensidade que lhe são comuns desde a última temporada. Como consequência, fez o que pode ser considerada sua pior partida no ano. Diante das fragilidades, foi presa fácil do bem armado Independiente, que vive grande fase.

Desde a retomada do futebol, os equatorianos somaram 10 jogos de invencibilidade, com sete vitórias e três empates, e 25 gols marcados. O tropeço fez o Fla figurar no segundo lugar do Grupo A, com três pontos. Está atrás justamente do rival equatoriano, que soma nove pontos e aproveitamento de 100% agora. Júnior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil, os outros dois times da chave, ainda se enfrentam nesta quinta-feira. Ambos não pontuaram. Pela quarta rodada do Grupo A, o time brasileiro enfrentará o Barcelona na próxima semana, fora de casa.

O JOGO

Com Diego no meio-campo e sem Bruno Henrique, o Flamengo mostrou no primeiro tempo a mesma cautela com que Domènec Torrent escalou a equipe. A altitude equatoriana, claro, também influiu na postura. Mais concentrado na defesa e no meio-campo, o time carioca propôs pouco jogo na etapa inicial.

Assim, abriu espaço para o time da casa, com mais iniciativa. O Independiente exibia melhor ritmo de jogo, trocava passes com mais facilidade e envolvia o Flamengo. Com o passar do tempo, o domínio foi ficando claro, até que se traduziu em vantagem no placar. Foi aos 39, quando Moisés Caicedo fez linda jogada, com um corta-luz no início do lance, antes de completar para as redes.

Do outro lado, Gerson e Diego faziam partida apática, sem qualquer criatividade. Era evidente a preocupação dos jogadores do Flamengo com o eventual desgaste físico de atuar na altitude. Tolhido, o time brasileiro passou mais tempo assistindo ao rival do que buscando o ataque.

A situação, que já era ruim, se tornou ainda mais difícil no segundo tempo. Domènec até tentou, ao trocar Diego por Bruno Henrique. Mas, antes mesmo do atacante tocar na bola, o Independiente chegava ao segundo gol. Logo aos três minutos, Preciado fez bela jogada, deixando três marcadores para trás e tabelando com Murillo. De fora da área, bateu firme e colocado, no ângulo de César.

A vantagem dos equatorianos foi ampliada nove minutos depois, desta vez com Gabriel Torres. Em um contra-ataque sem reação do Fla, ele investiu pela esquerda, cortou para dentro e caprichou no chute, no canto esquerdo do goleiro brasileiro: 3 a 0.

Numa última tentativa de reduzir o estrago, Domènec mudou o setor ofensivo da equipe brasileira, com Thiago Maia, Michael e Pedro em campo. Não foi o suficiente para sequer conter o ímpeto dos anfitriões.

Aos 35, o Independiente transformou a derrota em goleada num lance sintomático do domínio dos anfitriões. Beder Caicedo iniciou a jogada no meio-campo e, mesmo sem imprimir velocidade, avançou com facilidade pela defesa brasileira e cruzou com tranquilidade para a área. Sánchez surpreendeu a zaga com um toque de calcanhar para as redes.

Antes do apito final, o time da casa ainda teve tempo para anotar o quinto gol, quase em ritmo de treino. Aos 46, Beder Caicedo finalizou de fora da área, sem maior resistência da defesa carioca, e acertou o canto direito de César.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 5 x 0 FLAMENGO

INDEPENDIENTE DEL VALLE – Jorge Pinos; Angelo Preciado, Gabriel Schunke, Luis Segovia e Beder Caicedo; Cristian Pellerano, Moisés Caicedo, Lorenzo Faravelli (Mera); Fernando Guerrero, Gabriel Torres (Montaño) e Murillo (Ortíz). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

FLAMENGO – César; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson (Thiago Maia), Diego (Bruno Henrique), Everton Ribeiro (Michael), Arrascaeta (Pedro); Gabriel. Técnico: Domènec Torrent.

GOLS – Moisés Caicedo, aos 39 minutos do primeiro tempo. Preciado, aos 3, e Gabriel Torres, aos 12, Sánchez, aos 35, e Beder Caicedo, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Willian Arão e Bruno Henrique.

CARTÕES VERMELHOS – Gustavo Henrique (no banco de reservas) e Preciado.

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (COL).

LOCAL – Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.