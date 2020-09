Flamengo tem mais casos de covid-19 e faz novo pedido para adiar jogo

Clube vai ao STJD para que Tribunal reconsidere decisão de manter a partida, divulgada nesta sexta

EFE/Marcos Pin Flamengo pedirá novamente ao STJD para que jogo contra o Palmeiras seja adiado



O Flamengo detectou novos casos de coronavírus em seu elenco, e pedirá ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a decisão da revisão desta sexta-feira, que negou o pedido de adiamento da partida de domingo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro não informou quantas pessoas contraíram o vírus, mas o vice jurídico Rodrigo Dunshee confirmou que os novos casos, e criticou a decisão do presidente do Tribunal, Otávio Noronha.

“Como eu ia dizendo, é temerária a realização desse jogo. Irresponsabilidade total. Mais pessoas infectadas agora. Não para. Lamentável a decisão das entidades. Não concordo com esse tratamento a um caso dessa magnitude”, escreveu em seu perfil no Twitter. A postagem foi apagada na sequência.

O despacho assinado pelo presidente do Tribunal critica uma das justificativas do Flamengo para remarcar a partida. O clube alegava que, pela quantidade de casos, não conseguiria realizar a operação logística para o jogo por ter necessitado afastar funcionários para a comissão técnica. O rubro-negro alega ter apenas 12 jogadores disponíveis para entrar em campo contra o Palmeiras, três deles, goleiros. Fora os casos de jogadores contaminados há também três lesionados e fora de condições de atuar – Diego Alves, Gabriel e Pedro Rocha.

O surto de coronavírus no Flamengo ocorreu durante a viagem para o Equador, onde a equipe disputou dois jogos pela Libertadores. Além de jogadores, contraíram covid-19 o técnico Domènec Torrent, o presidente Rodolfo Landim, entre outros funcionários de diversos setores do clube.

* Com Estadão Conteúdo