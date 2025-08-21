Jovem Pan > Esportes > Futebol > Flamengo vence Internacional e avança às quartas de final da Libertadores

Flamengo vence Internacional e avança às quartas de final da Libertadores

 Na próxima fase, time carioca enfrentará o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Cerro Porteño

  • Por Jovem Pan
  • 21/08/2025 00h06
  • BlueSky
Photo by SILVIO AVILA / AFP pedro Atacante #09 Pedro, do Flamengo, comemora o segundo gol da sua equipe durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre Internacional e Flamengo, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Brasil

Depois de um atraso de 20 minutos no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, por causa da celebração animada da torcida colorada deixou o gramado completamente coberto de papel picado, o que inviabilizou o início do duelo até a limpeza completa do campo, Internacional e Flamengo conseguiram realizar o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira (20). O árbitro uruguaio Esteban Ostojich só autorizou o início após funcionários limparem o campo, em um esforço coordenado com redes e muita disposição.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

No duelo de ida, disputado no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Nesta quarta, na casa do rival venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta, que marcou no primeiro tempo após aproveitar falha do goleiro do Inter, e Pedro em jogada tranquila na etapa final. Com esse resultado, o Rubro-Negro garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores, com o placar agregado de 3 a 0 — considerando os resultados dos dois jogos. Nas quartas de final, enfrentará o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Cerro Porteño.

Leia também

Torcedor de 70 anos morre no Morumbi durante jogo do São Paulo na Libertadores
São Paulo bate meta e garante R$ 9,3 milhões com vaga nas quartas da Libertadores
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >