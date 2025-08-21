Flamengo vence Internacional e avança às quartas de final da Libertadores
Na próxima fase, time carioca enfrentará o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Cerro Porteño
Depois de um atraso de 20 minutos no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, por causa da celebração animada da torcida colorada deixou o gramado completamente coberto de papel picado, o que inviabilizou o início do duelo até a limpeza completa do campo, Internacional e Flamengo conseguiram realizar o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira (20). O árbitro uruguaio Esteban Ostojich só autorizou o início após funcionários limparem o campo, em um esforço coordenado com redes e muita disposição.
No duelo de ida, disputado no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Nesta quarta, na casa do rival venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta, que marcou no primeiro tempo após aproveitar falha do goleiro do Inter, e Pedro em jogada tranquila na etapa final. Com esse resultado, o Rubro-Negro garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores, com o placar agregado de 3 a 0 — considerando os resultados dos dois jogos. Nas quartas de final, enfrentará o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Cerro Porteño.
