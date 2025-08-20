Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > Torcedor de 70 anos morre no Morumbi durante jogo do São Paulo na Libertadores

Torcedor de 70 anos morre no Morumbi durante jogo do São Paulo na Libertadores

Homem, que estava acompanhado do filho, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros ao passar mal na noite desta terça-feira (19), mas não resistiu

  20/08/2025
EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida no Morumbi A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial de São Paulo como morte natural

Um torcedor de 70 anos faleceu na noite de terça-feira, por volta das 23h, no estádio do Morumbi. Ele assistia à partida entre São Paulo e Atlético Nacional, válida pela Copa Libertadores da América, quando sofreu um mal súbito. O incidente ocorreu durante o intervalo do jogo. O homem estava acompanhado do filho e, ao se sentir mal, foi rapidamente socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava presente no local. Após os primeiros socorros, ele foi levado a uma unidade de pronto atendimento.

No entanto, o torcedor não resistiu e veio a óbito. A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial de São Paulo como morte natural. O jogo em questão, que terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar, foi decidido nos pênaltis. O São Paulo venceu por 4 a 3 e garantiu sua vaga nas quartas de final da competição.

