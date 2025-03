Flamengo x Fluminense tem data definida pela FERJ

Definição acontece após reunião e acerto entre TVs detentoras dos direitos de transmissão

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique, com lesão muscular na posterior da coxa direita, deve ser ausência nos próximos dois confrontos



A FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu que o jogo de volta da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense será disputado no próximo domingo (16), no Maracanã. No entanto, o horário da partida ainda não foi definido. A tendência é que seja marcado para às 16h (de Brasília).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A dupla Fla-Flu inicia a briga pelo título do Cariocão nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), também no Estádio do Maracanã. Desde 2020, os clubes se enfrentaram quatro vezes em finais do Estadual, sendo duas conquistas para cada lado. O time rubro-negro terá desfalque importante para o duelo: Bruno Henrique, com lesão muscular na posterior da coxa direita, deve ser ausência nos dois confrontos. Com isso, Juninho pode ter chance no ataque.