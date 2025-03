Flamengo se prepara para enfrentar Fluminense na final do Carioca sem Bruno Henrique

Atacante sofreu uma leve lesão na coxa direita durante o clássico contra o Vasco e, embora tenha iniciado o tratamento, sua presença nas partidas decisivas é considerada pouco provável

THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique sofreu um lesão na coxa direita



O Flamengo se prepara para as finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense, mas enfrentará a ausência de Bruno Henrique. O atacante sofreu uma leve lesão na coxa direita durante o clássico contra o Vasco e, embora tenha iniciado o tratamento, sua presença nas partidas decisivas é considerada pouco provável. Enquanto isso, o clube carioca poderá contar com o retorno de Danilo, que já está em fase de preparação física. A expectativa é que ele possa contribuir com a equipe nas finais. Além dele, Cebolinha e Michael também estão em processo de recuperação e podem ser opções, dependendo de como evoluírem nos próximos dias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação de Bruno Henrique é uma preocupação para a comissão técnica, que busca alternativas para compensar sua ausência. O jogador é uma peça importante no esquema tático do Flamengo, e sua falta pode impactar o desempenho da equipe nas finais. Com a possibilidade de contar com Danilo e a expectativa em relação a Cebolinha e Michael, o Flamengo tenta se fortalecer para enfrentar o rival Fluminense.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA