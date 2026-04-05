Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Flamengo e Santos se enfrentam pelo Brasileirão neste domingo, às 17h30, no Maracanã; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

  • Por Jovem Pan
  • 05/04/2026 08h00
Arte/Jovem Pan Flamengo x Santos Mengão quer se reecontrar com a vitória, enquanto o Peixe quer manter a boa forma

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo, dia 5, às 17h30, no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto acontece pela décima rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Flamengo chega para a partida ocupando a sexta colocação, com 14 pontos, e vem de uma vitória, um empate e uma derrota nos últimos jogos. Já o Santos aparece em 13º lugar, soma 10 pontos e busca vencer novamente na competição.

Onde assistir Flamengo x Santos ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 16h30. A narração será de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva e Guilherme Napolis.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo na TV aberta, Premiere no streaming e GETV no YouTube.

