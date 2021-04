Flamengo x Vasco: De Arrascaeta sofre entorse e vira desfalque em clássico pelo Carioca

O armador sofreu uma entorse no tornozelo direito no último domingo, na final da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, no Mané Garrincha

Foto: FRANCISCO STUCKERT/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Palmeiras



O Flamengo comunicou na tarde desta quinta-feira, 15, que o meio-campista Giorgian De Arrascaeta sofreu uma entorse no tornozelo direito no último domingo, na final da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras – na ocasião, ele foi eleito o melhor em campo. Desta maneira, o armador não estará à disposição do treinador Rogério Ceni para o jogo de hoje, marcado para as 19 horas (de Brasília), diante do Vasco, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara.

"O atleta Arrascaeta deixou a final da Supercopa do Brasil reclamando de dor no tornozelo direito no último domingo (11). Durante a reapresentação de terça-feira (13), foi reavaliado, iniciou tratamento, sendo necessária a realização de um exame de imagem", comunicou o Rubro-Negro pelas redes sociais.