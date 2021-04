Nilson Cesar dá ‘sugestão’ para Neymar e vê Mbappé como protagonista do PSG

Narrador do Grupo Jovem Pan brincou após o camisa 10 do Paris Saint-Germain acertar três bolas na trave diante do Bayern de Munique, no confronto decisivo pelas quartas de final da Liga dos Campeões

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/IAN LANGSDON Nilson Cesar deu uma sugestão para o atacante Neymar após a classificação do PSG para a semifinal da Liga dos Campeões



O Paris Saint-Germain sofreu até o apito final, mas conseguiu eliminar o Bayern de Munique e avançar à semifinal da Liga dos Campeões mesmo com uma derrota por 1 a 0 em casa, no Parque dos Príncipes – a classificação aconteceu devido à vitória na Alemanha e ao critério do gol qualificado. No embate, o atacante Neymar não fugiu da responsabilidade e foi bastante participativo, mas acabou acertando três bolas na trave e perdeu algumas oportunidades diante de Neuer. Ao longo do “Esporte em Discussão”, o narrador Nilson Cesar brincou com o craque brasileiro e pediu para ele ir às redes sociais mostrar como se acerta o poste. A declaração acontece após o jogador dizer que “ensinaria” os atletas de Palmeiras e Flamengo a bater pênaltis.

“O Neymar poderia ter saído como vilão se o passe do Sané fosse completado no final da partida. Iriam culpá-lo uma barbaridade pelas bolas que bateram na trave e pelos gols perdidos. Mas eu tenho uma sugestão para o Neymar, que foi às redes sociais ‘ensinar’ como os jogadores de Palmeiras e Flamengo deveriam bater pênaltis. Hoje ele poderia ensinar como é que joga na trave. Hoje, o Mbappé é o principal jogador do PSG, com o Neymar disputando a segunda posição com o Marquinhos”, disse Nilson Cesar. “Falando sério, o PSG conseguiu uma façanha ao derrubar o Bayern, que é um gigante. Só que eu acho que tem torcer muito para o Haaland, do Borussia Dortmund. Tem que torcer para não pegar o Manchester City, que é o favorito para ganhar a Champions League. Está jogando muita bola! O De Bruyne é o melhor do mundo hoje”, completou.

