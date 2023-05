Fluminense afasta zagueiro Vitor Mendes em meio à investigação sobre esquema de apostas

Há suspeitas de que o defensor, ex-Juventude, teria recebido R$ 35 mil para tomar um cartão amarelo em partida do Brasileirão 2022

GILSON JUNIO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Mendes, do Fluminense, em partida diante do América-MG



O Fluminense decidiu na madrugada desta quarta-feira, 10, afastar temporariamente o zagueiro Vitor Mendes. Apesar de ter viajado com o restante do Tricolor das Laranjeiras para Minas Gerais, onde o time enfrentará o Cruzeiro, o defensor não será utilizado na partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Ao comunicar a decisão, a diretoria do clube carioca evitou explicar o motivo. “O Fluminense FC informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube”, disse a direção, em nota. O nome do atleta não consta na denúncia que o Ministério Público de Goiás ofereceu à Justiça. O jogador, no entanto, aparece em “prints” de conversas entre apostadores, divulgadas pelo site “GE.com” nesta terça-feira.

Segundo a matéria, há suspeitas de que Vitor Mendes teria recebido R$ 35 mil para tomar um cartão amarelo na partida entre o Juventude, então o time que defendia, e o Fortaleza, no Brasileirão do ano passado. Contratado pelo Fluminense por empréstimo, o zagueiro é reserva na equipe comandada por Fernando Diniz, mas costuma entrar durante as partidas. Na atual temporada, ele soma 9 partidas, com um gol marcado. Antes do anúncio dos cariocas, o Santos já havia afastado o zagueiro Eduardo Bauermann, cujo nome aparece na denúncia do MP. O jogador vai desfalcar o Peixe na partida contra o Bahia, na Vila Belmiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo