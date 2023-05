Santos afasta Eduardo Bauermann após suposto envolvimento em esquema de manipulação de resultados 

De acordo com o Ministério Público de Goiás, o zagueiro teria recebido pelo menos R$ 50 mil para levar um cartão amarelo no duelo contra o Avaí

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Bauermann, do Santos, é um dos investigados da 'Operação Penalidade Máxima'



O Santos decidiu afastar o zagueiro Eduardo Bauermann após novos desdobramentos da Operação Penalidade Máxima II, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). Em comunicado publicado nesta terça-feira, 9, o Peixe avisou que o defensor permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé, mas que não entrará em campo nos próximos jogos. “O clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição. O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética”, diz um trecho da nota. Na noite da última segunda-feira, a revista “Veja” revelou prints de conversas do atleta com um apostador de uma quadrilha especializada em manipular jogos do futebol nacional para lucrar com apostas esportivas. De acordo com o MPGO, Bauermann teria recebido pelo menos R$ 50 mil para levar um cartão amarelo no duelo contra o Avaí, no Brasileirão 2022, algo que não aconteceu. Cobrado pelo criminoso, o santista aceitou outra aposta: ser expulso no contra o Botafogo na partida seguinte. O zagueiro até tomou o cartão vermelho, mas apenas após o confronto, o que irritou ainda mais o apostador. Apesar de não se manifestar sobre o afastamento, o futebolista nega o envolvimento no esquema.

Bauermann seria apenas um dos jogadores investigados no esquema, que teria manipulado jogos da Série A e B do Brasileirão do ano passado, além de partidas de Estaduais desta temporada. Ao todo, ao menos 20 confrontos estão sendo analisados pelo Ministério Público de Goiás, que trata os clubes e as casas de apostas como vítimas. Os casos investigados envolvem apostas por lances específicos, como cartões amarelos e vermelhos, além de pênaltis. Fora o defensor do Santos, a Operação Penalidade Máxima já fez busca e apreensão na casa de outros atletas, sendo eles: os zagueiros Victor Ramos (Chapecoense), Kevin Lomónaco (RB Bragantino) e Paulo Miranda (ex-Juventude); os laterais-esquerdos Igor Cariús (Sport) e Moraes (ex-Juventude); e meia Gabriel Tota (ex-Juventude). O MP pede a condenação da quadrilha, além da devolução de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

Confira a nota do Santos na íntegra:

O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermann foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás.

O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição.

O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética.