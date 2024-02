Bayern de Munique repudia ataques racistas a Upamecano após derrota na Liga dos Campeões

Comentários ofensivos surgiram após revés do time alemão por 1 a 0 para a Lazio, no primeiro jogo das oitavas de final

Alberto Pizzoli/AFP Upamecano reage após receber cartão vermelho do árbitro francês François Letexier (dir.)



O Bayern de Munique expressou sua indignação diante dos ataques racistas direcionados ao zagueiro Dayot Upamecano nas redes sociais. Os comentários ofensivos surgiram após a derrota do time alemão por 1 a 0 para a Lazio, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Durante a partida, Upamecano cometeu um pênalti que resultou no único gol do confronto. Em uma postagem nas redes sociais, o Bayern condenou veementemente as atitudes racistas dos torcedores, afirmando que aqueles que propagam ódio não são verdadeiros fãs do clube. O presidente executivo do Bayern, Jan-Christian Dreesen, também expressou sua insatisfação com a repercussão do caso. Ele destacou que os comentários repugnantes nas redes sociais não serão tolerados pelo clube. Ressaltou ainda que a “multidão racista” não faz parte do “mundo do Bayern”nem condiz com os valores da equipe. Infelizmente, essa não é a primeira vez que Upamecano é alvo de preconceito racial. No ano passado, após a derrota do Bayern para o Manchester City nas quartas de final da Liga dos Campeões, o zagueiro também foi vítima de comentários racistas nas redes sociais.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA