Fluminense apresenta Marcelo para multidão no Maracanã: ‘Vamos brigar por tudo’

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo foi apresentado para mais de 35 mil torcedores nesta sexta-feira



Na noite desta sexta-feira, 10, Marcelo foi apresentado para 35 mil torcedores do Fluminense no Maracanã. O jogador entrou em um palco de mãos dadas com sua mulher, Clarice, e acompanhado dos dois filhos, Enzo e Liam, ambos com a camisa do Fluminense e logo gritou: “Dá-lhe Flu”. Na apresentação, Marcelo agradeceu o apoio da torcida, celebrou a volta “para casa” e prometeu brigar por títulos. Na arquibancada, os cantos entoaram: “Eo, eo, o Marcelo é tricolor, eo, eo, o Marcelo é tricolor”, “Uh, vem que tem, o Marcelo de Xerém,” e “Olê lê, olá, lá, o Marcelo vem aí, e o bicho vai pegar”. “Estou voltando para casa, obrigado a todos pelo carinho. São 17 anos longe de casa e hoje tenho a alegria de estar de volta. Vai dar tudo certo, terá muita entrega, paixão, tudo por vocês. Serei mais um guerreiro e vamos brigar por todos os títulos”, afirmou o jogador, ovacionado. Marcelo vestiu o camisa 12 e beijou o escudo. Futuros companheiros como Paulo Henrique Ganso, Cano, Nino, e o ex-jogador Fred estavam no Maracanã. Um momento de êxtase foi quando Liam pegou o microfone do pai e gritou que o Fluminense vai ganhar a Libertadores. A competição é uma das principais metas da direção tricolor. O nome de Marcelo já foi publicado no BID e ele está liberado para jogar.

O MARCELO JÁ ESTÁ LOUCO DA CABEÇAAAAAA #M12NoMaraca pic.twitter.com/m4pI2Q0WYS — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 11, 2023

Enzo, Liam, Lolo e Gansinho entregando a Armadura Tricolor pro @MarceloM12. Que momento lindo! pic.twitter.com/HTGKrr01no — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 11, 2023

