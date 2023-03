Wimbledon retira proibição de jogadores russos, mas homenagem a Putin renderá expulsão

Atletas da Bielorrússia também tiveram suas restrições suspensas; torneio acontecerá em julho

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Russos e bielorrussos competirão de forma neutra e sem menções à Putin



Os dirigentes de Wimbledon decidiram retirar a proibição a jogadores russos e bielorrussos para o campeonato deste ano, que acontecerá entre os dias 3 e 16 de julho, em Londres, segundo o The Daily Mail. Os atletas estavam banidos desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2021. Apesar do retorno, eles poderão competir como neutros e qualquer tipo de apoio ao presidente Vladimir Putin ou ao governo russo resultará em expulsão. A reportagem do jornal britânico ainda aponta que esses jogadores precisarão assinar um Código de Conduta antes do início da competição. A organização de Wimbledon vinha enfrentando uma forte resistência dos principais dirigentes do tênis da Grã-Bretanha para que essa proibição caísse. Com a decisão, nomes como Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina, Daniil Medvedev e Andrey Rublev poderão competir novamente.