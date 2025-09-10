Fluminense derrota o Bahia no Maracanã por 2 a 0 e avança às semifinais da Copa do Brasil

Tricolor reverteu a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida; agora, o time carioca aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo e Vasco, que se enfrentam nesta quinta-feira (11)

RAFAEL SACHARNY/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O grande protagonista da classificação foi o capitão Thiago Silva



O Fluminense é o primeiro classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (10), no Maracanã, o Tricolor venceu o Bahia por 2 a 0 e reverteu a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida. Agora, o time carioca aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo e Vasco, que se enfrentam nesta quinta-feira, com a série empatada em 1 a 1.

O grande protagonista da classificação foi o capitão Thiago Silva. Campeão da competição em 2007 sob o comando de Renato Gaúcho, o zagueiro voltou a brilhar com a camisa tricolor ao marcar o gol decisivo nos minutos finais. Antes, Canobbio havia aberto o placar em cobrança de pênalti. Com a vaga, o Fluminense volta a disputar uma semifinal após três anos e ainda garante mais R$ 9,9 milhões em premiação.

Do outro lado, o Bahia deu adeus ao torneio. Apesar de ter controlado o primeiro tempo com solidez defensiva, a equipe de Rogério Ceni não resistiu à pressão na etapa final. A eliminação encerra uma semana de contrastes para o clube: dias antes, o time conquistou a Copa do Nordeste e viu Jean Lucas ser convocado para a seleção brasileira, quebrando um jejum de 34 anos sem atletas da região no escrete nacional.

Como foi o jogo

Durante a primeira etapa, o Fluminense teve posse de bola, mas pouco poder de criação. As tentativas pelos lados não encontraram Everaldo e Canobbio, e a melhor chance veio em uma cabeçada de Thiago Silva por cima do gol. O Bahia, retraído, apostava em transições rápidas e quase abriu o placar com Kayky, parado pelo goleiro Fábio.

A virada tricolor começou logo aos nove minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Renê, a bola bateu no braço de Michel Araújo dentro da área, e Canobbio converteu a penalidade para empatar o agregado. O gol obrigou o Bahia a sair mais para o jogo, mas a equipe manteve cautela defensiva, dando sinais de que levaria a decisão para os pênaltis.

O desfecho veio aos 39 minutos. Em cobrança de falta de Canobbio, Thiago Silva apareceu livre para cabecear e garantir a classificação do Fluminense, sob aplausos da torcida no Maracanã.

Gols

Canobbio, aos nove minutos do primeiro tempo;

Thiago Silva, aos 39 minutos do segundo tempo

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Carol Santos