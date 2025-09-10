Fluminense x Bahia: confira ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa do Brasil

Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feia (10), em jogo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.