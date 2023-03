Fluminense divulga preço dos ingressos para apresentação de Marcelo

Lateral retorna ao clube após 17 anos e terá festa no Maracanã na próxima sexta-feira, dia 10

Divulgação/Fluminense Marcelo será apresentado à torcida na próxima sexta-feira no Maracanã



O Fluminense planeja uma apresentação de gala para o lateral Marcelo, que retorna ao clube depois de 17 anos. O jogador será apresentado à torcida na próxima sexta-feira, 10, no Maracanã, a partir das 20h (horário de Brasília). Os portões serão abertos às 18h30 e o público ainda assistirá ao show do rapper Filipe Ret. Os sócios torcedores podem reservar o ingresso pelo site, de forma gratuita, e os não-sócios pagam R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia-entrada. O clube também pede a doação de alimentos não-perecíveis na entrada. Aos 35 anos, Marcelo assinou com o Fluminense até dezembro de 2024 após uma rápida passagem pela Grécia. Multicampeão no Real Madrid, campeão pela seleção brasileira e também no Flu (Campeonato Carioca e Taça Rio em 2005), o lateral volta para tentar novos títulos. Antes da apresentação, o Fluminense enfrenta o Flamengo pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca, às 21h10. O rubro-negro é líder e o Tricolor das Laranjeiras é vice-líder.